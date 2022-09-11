الرياضة

برعاية” البلاد”.. كرنفال رياضي خليجي جمع قدامى” دارين” والبحرين

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1444 هـ      11 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- حمودالزهراني
بحضور نخبة من أهالي ورياضيي جزيرة دارين، وبعض رؤساء أندية المحافظة وعدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية بالشرقية، وتحت مظلة وإشراف رابطة الهواة لكرة القدم بمحافظة القطيف ورئيس واعضاء الرابطة بالمنطقة الشرقية، شهدت جزيرة دارين فعاليات (كأس التحدي) على ملعب الأكاديمية في نسخته الثانية؛ حيث أقيم اللقاء الأول بين قدامى دارين وفريق عميد الزهور، وانتهى بالتعادل.

فيما أقيم اللقاء الثاني بين فريق قدامى دارين و فريق قدامى البحرين، وانتهى اللقاء بفوز البحرين 1/2، وبعد انتهاء اللقاء، تم تكريم الصحف الراعية للكرنفال الرياضي، وتقدمتها صحيفة” البلاد”، وكذلك والشخصيات الرياضية والإعلامية والاجتماعية.

 

                      الزميل حمود الزهراني يتسلم درع تكريم” صحيفة البلاد”

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.