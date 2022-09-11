برعاية” البلاد”.. كرنفال رياضي خليجي جمع قدامى” دارين” والبحرين

الدمام- حمودالزهراني
بحضور نخبة من أهالي ورياضيي جزيرة دارين، وبعض رؤساء أندية المحافظة وعدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية بالشرقية، وتحت مظلة وإشراف رابطة الهواة لكرة القدم بمحافظة القطيف ورئيس واعضاء الرابطة بالمنطقة الشرقية، شهدت جزيرة دارين فعاليات (كأس التحدي) على ملعب الأكاديمية في نسخته الثانية؛ حيث أقيم اللقاء الأول بين قدامى دارين وفريق عميد الزهور، وانتهى بالتعادل.
فيما أقيم اللقاء الثاني بين فريق قدامى دارين و فريق قدامى البحرين، وانتهى اللقاء بفوز البحرين 1/2، وبعد انتهاء اللقاء، تم تكريم الصحف الراعية للكرنفال الرياضي، وتقدمتها صحيفة” البلاد”، وكذلك والشخصيات الرياضية والإعلامية والاجتماعية.