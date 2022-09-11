المجلس الصحي السعودي يناقش تقرير أعمال المركز السعودي لزراعة الأعضاء

البلاد : متابعات

رأس معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم الأحد، الاجتماع التاسع والتسعين للمجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة.

وتم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها إنشاء لجنة وطنية للأدوية الأساسية تُعنى بالتحديث المستمر لقائمة الأدوية الأساسية في المملكة وتحدد البدائل العلاجية للأدوية المشمولة في القائمة الدورية؛ وذلك تمهيداً للموافقة عليها.

واستعرض المجلس تقرير أعمال المركز السعودي لزراعة الأعضاء ووحدة دعم مسار زراعة الأعضاء بمركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة.

وقد وافق المجلس على القواعد المنظمة لإيرادات ومصروفات الصندوق الخيري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وإضافة عضو للجنة الاستشارية للمركز.

كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.