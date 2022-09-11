إنجازات سعودية في التحول الرقمي وأمن الطاقة العالمي

الرياض – البلاد

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية للتعاون الدولي والعمل وفق تصورات مشتركة بوصفهما سبيلا أساسيا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة.

وقال في ختام اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين في بيليتونغ بإندونيسيا : إن وجهات النظر بين المشاركين في الاجتماع تقاطعت حول ضرورة تنشيط العمل المشترك والشامل لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين فرصة للتأكيد على النهج التشاركي في طرح إجراءات ملموسة لدعم اقتصادات البلدان النامية، وتعزيز جهود الإنعاش الشامل والمرونة الاجتماعية والاقتصادية والبيئة.

وأضاف أن التعاون الدولي أولوية رئيسة للمملكة، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة ، مشددا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنشيط آليات العمل المشترك، ومن هذا المنطلق نحن نتفق مع توجهات مجموعة العشرين بأن العمل الجماعي ضروري لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط قد أكد في مستهل الاجتماع الوزاري للمجموعة ، التزام المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي في تقديم حلول عملية تمَكّن الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء من إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: “نتطلع باهتمام بالغ أن يسفر هذا الاجتماع عن تعزيز مستوى التقدم في خطة التنمية المستدامة، وتقوية الأنظمة العالمية، والتعاون من أجل تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية العامة، وتمكين التحوُّل الرقمي الشامل، وحماية الأمن الغذائي والطاقة العالمية، إضافة إلى ابتكار تقنيات فعالة لحماية البيئة والاستثمار في الطاقة الخضراء”.

وسلط الوفد الضوء على الأهداف التي حققتها المملكة على صعيد النمو الاقتصادي المستدام، والرفاهية الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي الشامل، والحفاظ على أمن الطاقة العالمي للوصول إلى طاقة موثوقة ومستدامة، بما يتماشى مع “رؤية السعودية 2030”.

الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط وقعت في شهر يونيو الماضي، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الرياض.

يذكر أن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة يتكون من أربعة مجالات إستراتيجية رئيسة تستند إلى أجندة الأمم المتحدة 203 للتنمية المستدامة، والمكونة من خمسة عناصر هي: الإنسان والكوكب والازدهار والسلام والشراكة.