الرياضة أحد البنوك راعيًا جديدًا للأهلي

جدة- عائض الدهاس علمت مصادر” البلاد” أن أحد البنوك في طريقه لعقد اتفاقية رعاية جديدة للنادي الأهلي هذا الموسم، وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تسير بصورة طيبة بين الطرفين؛ للاتفاق على كافة البنود، تمهيدا لتوقيع العقد خلال الأيام المقبلة. وبينت المصادر أن إدارة الأهلي الجديدة تبحث منذ استلامها عن موارد جديدة لزيادة مداخيل النادي، وأن هناك رعايات أخرى يجري التفاوض مع أطرافها حاليا.