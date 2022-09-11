الرياضة

أحد البنوك راعيًا جديدًا للأهلي

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1444 هـ      11 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- عائض الدهاس

علمت مصادر” البلاد” أن أحد البنوك في طريقه لعقد اتفاقية رعاية جديدة للنادي الأهلي هذا الموسم، وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تسير بصورة طيبة بين الطرفين؛ للاتفاق على كافة البنود، تمهيدا لتوقيع العقد خلال الأيام المقبلة.

وبينت المصادر أن إدارة الأهلي الجديدة تبحث منذ استلامها عن موارد جديدة لزيادة مداخيل النادي، وأن هناك رعايات أخرى يجري التفاوض مع أطرافها حاليا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.