مؤتمر مستقبل التحلية الدولي .. يرسم خارطة الطريق نحو موارد مائية مبتكرة

الرياض /غدير الطيار

تدشن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة غداً (الأحد)، بفندق الهيلتون – غرناطة، مؤتمر مستقبل التحلية الدولي، والذي يهدف إلى رسم خارطة طريق لتطوير صناعة موارد المياه غير التقليدية حتى عام 2050 ، بمشاركة صانعي السياسات والمبتكرين والممولين والمسوقين والمشغلين والمقاولين والمطورين وموردي التكنولوجيا حول العالم.

ويشارك في المؤتمر 120 متحدثاً محلياً ودولياً من بينهم وزراء للمياه من مختلف دول العالم سيطرح المؤتمر 3 محاور رئيسية: التحكم في سعر تحلية المياه عند 0.32 دولار ليصبح السعر القياسي العالمي لتحلية المياه، كيفية تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50%، وكيفية تنمية الإيرادات غير المائية إلى 10% من الإجمالي.

وسيصاحب المؤتمر “قبة مستقبل التحلية” التي ستكشف إمكانية إيجاد المياه في الفضاء، والمنظومات تحت البحار وأيضًا المنظومات العائمة.

ويدعو المؤتمر الراغبين والمهتمين للانضمام إلى هذا الحدث العالمي “المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية”، ليكونوا جزءاً من قصة مستقبل المياه وحلوله المبتكرة الجديدة، عبر هذا الرابط

https://exicon.eventsair.com/fdiconf/reg-ar/Site/Register