الرياضة كامل الموسى يتحدى” خيبات الأمل” بالفلسفة

جدة- باسم الحربي شوهد إداري الفريق الأول بالنادي الأهلي اللاعب الدولي السابق كامل الموسى قبل مغادرة الفريق الأهلاوي إلى منطقة الجوف لملاقاة فريق العروبة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى، وهو يحمل كتابا بعنوان (الفلسفة في مواجهة خيبات الأمل) الذي يساعد على إعادة صياغة الأفكار بنحو يخدم القدرات على عيش الحياة، والتغلب على العقبات والمشاكل. يذكر أن الموسى من محبي الاطلاع والقراءة في عدة مجالات وتخصصات، ويحرص على نشر أقصوصات منها عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به.