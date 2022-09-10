فيديو.. أهداف مباراة بايرن ميونيخ وشتوتغارت 2-2

وقع حامل اللقب بايرن ميونيخ في فخ التعادل 2-2 السبت أمام ضيفه شتوتغارت في إطار مباريات المرحلة الـ6 من الدوري الألماني لكرة القدم.

أقيمت المباراة بين بايرن ميونيخ وشتوتغارت على أرضية ملعب “أليانز أرينا” في مقاطعة بافاريا بإدارة تحكيمية من المحلي كريستيان دينغرت.

ورفع النادي البافاري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب العام، في حين أن شتوتغارت وصل إلى النقطة الخامسة في الترتيب الـ14.

الفرنسي ماثيس تيل افتتح التسجيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 36 ليصبح أصغر مسجل للنادي في تاريخ البوندسليغا بعمر (17 عامًا) فقط.

وتعادل كريس فوريخ لشتوتغارت بالدقيقة 57، لكن بايرن قلب النتيجة سريعًا بعدها بـ3 دقائق عبر جمال موسيالا بتمريرة من المغربي مزراوي.

وأدرك شتوتغارت التعادل من قلب ملعب بايرن ميونيخ قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة عبر الغيني سيهرو غيراسي من علامة الجزاء.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وشتوتغارت 2-2