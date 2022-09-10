شاهد.. أهداف مباراة برشلونة وقادش 4-0

حقق برشلونة انتصارًا كبيرًا خارج قواعده أمام قادش بأربعة أهداف نظيفة السبت ضمن مباريات المرحلة الـ5 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
دارت أحداث المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب “استاديو رامون دي كارانزا” أمام نحو 20 ألف مشجّع،و بصافرة الحكم كارلوس غراندي.
ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب العام مؤقتًا من 4 انتصارات وتعادل، بينما ظل قادش في ذيل اللائحة من دون أي نقاط.
انتهى الشوط الأول بالتعادل بعد أن إهدر الفريقات عديد الفرص، وبدأت أهداف برشلونة ضد قادش عبر الهولندي فرينكي دي يونغ مع انطلاقة الشوط الثاني.
وتوالت أهداف برشلونة ضد قادش عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 65، ثم الإسباني أنسو فاتي والفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقتين 86 و92 وكلا الهدفين كانا بتمريرتين حاسمتين من ليفاندوفسكي الذي توّج نجمًا للمباراة.
شاهد أهداف برشلونة وقادش 4-0