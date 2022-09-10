تشارلز الثالث يتوج رسمياً ملكا لبريطانيا

لندن : متابعات

أُعلن تشارلز رسميا ملكا جديدا لبريطانيا اليوم السبت في مراسم أقيمت في قصر سانت جيمس حيث هتف رؤساء الوزراء السابقون والأساقفة وعدد من الساسة “حفظ الله الملك”.

ومع وفاة الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 96 عاما يوم الخميس بعد جلوسها على العرش لسبعين عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وخلف تشارلز (73 عاما) والدته على الفور يوم الخميس لكن مجلس الخلافة اجتمع اليوم السبت لإعلان تنصيبه. وكان ابنه ووريث عرشه وليام وعقيلة الملك كاميلا ورئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس من بين من وقعوا على البيان.

وقال تشارلز في بيان شخصي “مع القيام بالمهمة الثقيلة التي كُلفت بها، والتي أكرس لها الآن ما تبقى من حياتي، أدعو الرب أن يرشدني ويوفقني”.

وسيُتلى بيان التنصيب علنا في العواصم الأخرى بالمملكة المتحدة – إدنبرة في اسكتلندا، وبلفاست في أيرلندا الشمالية، وكارديف في ويلز – وفي مواقع أخرى أيضا.

وانهالت التعازي لوفاة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء على العرش من الداخل وحول العالم. وتم استخدام معالم تاريخية لتكريم مسيرتها مع إضاءة مبان في أوروبا وأمريكا وأفريقيا بألوان العلم البريطاني الأحمر والأبيض والأزرق.

وفي بريطانيا، بدأ الناس في التجمع خارج القصور الملكية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع تدفق الآلاف على قصر بكنجهام لتقديم الاحترام للملكة وخليفتها تشارلز – الذي تم تنصيبه رسميا في قصر سانت جيمس القريب.

وتشارلز هو ملك ورئيس المملكة المتحدة و14 دولة أخرى منها أستراليا وكندا وجاميكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.