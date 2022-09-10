التعاون يخطف تعادلا ثمينا من الفيحاء

متابعة- محمود العوضي
تعادل فريقا الفيحاء والتعاون بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم سلطان مندش للفيحاء في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني.
🎥 هدف الفيحاء الأول
⚽️ سلطان مندش
#️⃣ #الفيحاء_التعاون pic.twitter.com/60TgxZYFg2
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 10, 2022
وفي الوقت بدل الضائع(90+2) أدرك حسن كادش التعادل لفريق التعاون، ليرتفع رصيد ذئاب القصيم إلى 7 نقاط في المركز الرابع، والفيجاء إلى نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.
🎥 هدف التعادل للتعاون
⚽️ حسن كادش
#️⃣ #الفيحاء_التعاون pic.twitter.com/ySCX29gyeP
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 10, 2022