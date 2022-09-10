الرياضة

التعاون يخطف تعادلا ثمينا من الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1444 هـ      10 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تعادل فريقا الفيحاء والتعاون بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم سلطان مندش للفيحاء في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع(90+2) أدرك حسن كادش التعادل لفريق التعاون، ليرتفع رصيد ذئاب القصيم إلى 7 نقاط في المركز الرابع، والفيجاء إلى نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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