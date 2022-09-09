«مبادرة مستقبل الاستثمار» تكشف تفاصيل قمة نيويورك والفعالية الرئيسية المقبلة

البلاد : متابعات

كشفت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، اليوم عن تفاصيل قمتها المقبلة في نيويورك والنسخة السادسة من الفعالية الرئيسية للمؤسسة خلال جلسة إحاطة صحفية عقدت في الرياض.

وتهدف المؤسسة من خلال هذين الحدثين البارزين إلى توفير حلقة وصل تجمع بين الأفراد من مختلف مجالات الحياة لمناقشة القضايا والتحديات العالمية الملحة، ولا سيّما مع ما يشهده العالم من تغييرات اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية استثنائية.

ومن المقرر أن تعقد القمة التي تحمل عنوان «الأولوية» في نيويورك في 22 سبتمبر، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستكون بمثابة منصة متاحة للحوار والمناقشة بهدف إيجاد حلول تساعد القادة في جميع أنحاء العالم على معالجة الأولوية الأهم بالنسبة لكل مجموعة من الأفراد.

وفي معرض تعليقه على الإحاطة الصحفية، أعلن ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن أكثر من 40 متحدثًا بارزًا سيشاركون في القمة.

ومن بين أبرز المتحدثين في هذه القمة، ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وهيل ثورنينج شميدت، رئيس الوزراء السابق، الدنمارك، وداشو تشيرينغ توبغاي، رئيس الوزراء السابق، بوتان، وأيضا شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وزارة الثقافة والشباب في الإمارات العربية المتحدة، وأيضا الدكتورة جوديث رودين؛ رئيس إمريتا، جامعة بنسلفانيا؛ رئيسة مجلس إدارة Prodigy Finance ومنظمة Resilient Cities Catalyst.

كما تشمل قائمة المتحدثين كذلك، بيتر ديامانديس، دكتوراه والمؤسس والرئيس التنفيذي؛ XPRIZE، وألكسندرا كوستو، المؤسس المشارك والرئيس، «Oceans 2050»، وسارة مينكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Gro Gro Intelligence»، كما سيشارك أيضا مارسيلو كلور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «Claure Capital»، وأخيرا بيجي جونسون، الرئيس التنفيذي لـ «Magic Leap».

وأشار أتياس إلى أن المؤسسة تُجري دراسة استقصائية عالمية واسعة النطاق لمعرفة أهم أولويات الأفراد ضمن تركيبات سكانية عديدة، مع التخطيط للكشف عن نتائج الدراسة خلال قمة «الأولوية» في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف معلقًا على القمة: «في الوقت الذي يشهد فيه العالم فترة من التحول، ومع بدء ظهور نظام عالمي جديد، نعتقد أنه من الضروري فهم أولويات كل مجموعة ديموغرافية حول العالم. على مدى العامين الماضيين، واجه العالم العديد من التحديات التي تركت أثرًا على جميع المواطنين في جميع أنحاء العالم. الأمر الذي أدى إلى تغييرات ملموسة في قيمنا وأولوياتنا».

وأضاف: «تتمثل أولوية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في إحداث تأثير مباشر وإيجابي على الإنسانية من خلال إطلاق مبادرات متعددة عبر مجالات مختلفة، لهذا السبب قررنا أن نستضيف قمة «الأولوية» لتكون بمثابة حوار عالمي سنوي يساعدنا في فهم رغبات الأفراد وآمالهم وتوقعاتهم، كل هذا يصب في سعينا الدؤوب لمنح الجميع صوتًا وفرصة للتعبير».

علاوة على ذلك، كشف أتياس النقاب عن أسماء بعض المتحدثين المتوقع مشاركتهم في نسخة هذا العام من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يقام في الرياض في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وقد تخلّل الإحاطة الصحفية الكشف عن موقع إلكتروني جديد لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وتحديث مكتبة المحتوى الحالية وجعلها أكثر سهولة، مع توفير مساحة للشركاء والمساهمين من أجل مشاركة دراسات الحالة.