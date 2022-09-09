طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم والكريمة

لمحبي البيكاتا وصفة كريمية غنية

المقادير اللازمة

كيلو صدور دجاج بدون جلد وعظم

حبة بصل متوسطة

4 فص ثوم مفروم

200 جرام مشروم مقطع

200 ملل كريمة طبخ

ملح

فلفل أسود

2 مكعب زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب دقيق

طريقة العمل

تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وتغطي بالقليل من الدقيق

تذوب الزبدة والزيت في مقلاة حتي تسخن

تشوح صدور الدجاج في المقلاة حتي تصبح ذهبية اللون ثم ترفع من المقلاة

في نفس المقلاة يوضع البصل ويشوح حتي يذبل

يوضع الثوم للبصل والمشروم ويقلب حتي يصبح لون المشروم بني

توضع الكريمة للمشروم وصدور الدجاج وتترك حتي تمام النضج وتقدم