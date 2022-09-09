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طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم والكريمة

نيفين عباسaccess_time13 / صفر / 1444 هـ       9 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي البيكاتا وصفة كريمية غنية

المقادير اللازمة
كيلو صدور دجاج بدون جلد وعظم
حبة بصل متوسطة
4 فص ثوم مفروم
200 جرام مشروم مقطع
200 ملل كريمة طبخ
ملح
فلفل أسود
2 مكعب زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
كوب دقيق

طريقة العمل
تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وتغطي بالقليل من الدقيق
تذوب الزبدة والزيت في مقلاة حتي تسخن
تشوح صدور الدجاج في المقلاة حتي تصبح ذهبية اللون ثم ترفع من المقلاة
في نفس المقلاة يوضع البصل ويشوح حتي يذبل
يوضع الثوم للبصل والمشروم ويقلب حتي يصبح لون المشروم بني
توضع الكريمة للمشروم وصدور الدجاج وتترك حتي تمام النضج وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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