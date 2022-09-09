دبلوماسية يمنية لـ”البلاد”: الآمال العربية تتعلق بمخرجات القمة لحماية الأمة وتوحيد الصفوف

البلاد – محمد عمر

قالت الدبلوماسية والسياسية اليمنية بشري الإرياني أن القمة العربية في الجزائر تمثل فرصة سانحة لمزيد من التنسيق العربي وتوحيد الرؤي لمواجهة الأزمات التي تمر بها المنطقة في الفترة الأخيرة كما تمثل فرصة وأمل لشعوب المنطقة في ظل حضور القادة العرب والملفات المحورية المقرر مناقشتها .

وأشارت ” الإرياني” أن اليمن يمر بمرحلة حرجة تتطلب مزيد من المواقف العربية لوقف وتحجيم قوي الإرهاب الحوثية ومن يمولها في جرائمها ضد الشعب اليمني ،ورفض تلك المؤامرات وكشفها أمام الرأي العام الدولي.

واعتبرت ” الارياني ” أن القضية اليمنية فى ظل قيادة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تشهدا نوعا متقدما من التنسيق والتشاور العربي – العربي فى ظل رؤية القيادة الرئاسية بأهمية الموقف والحضور العربي المشترك والعمل على توحيد الرسالة السياسية والجهود المخلصة .

وثمنت “الإرياني” الجهود العربية المخلصة للتحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وما تقدمه من مواقف خالدة ومضيئة للشعب اليمني وتقديم التضحيات والدعم المباشر الغير محدود في كافة المجالات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بعد انقلاب المليشيات الحوثية على الحكومة والدولة وما تسببت به تلك المليشيات من أوضاع إنسانية صعبة وبالغة الخطورة .

وشددت “الإرياني” أن الموقف السعودي كان مخلصا لعروبته في الوقوف بجوار الحكومة والشعب اليمني ،وحمايته ضد الإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيا وإفشال المؤامرات التي تستهدف المنطقة العربية لنشر مزيد من الفوضى والتخريب .