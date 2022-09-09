الجزائري رايس مبولحي يحمي عرين القادسية

الدمام- حمودالزهراني
أعلنت إدارة نادي القادسية التعاقد مع الحارس الجزائري الدولي رايس مبولحي، لحماية عرين الفريق القدساوي في الموسم الحالي.
ويمتلك مبولحي خبرات كبيرة حيث شارك في مونديالي 2010 و 2014م وكذلك في الدوري السعودي، حيث سبق وأن مثل الاتفاق منذ الموسم 2018 حتى موسم2022.
وسبق لمبولحي اللعب تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، خلال توليه تدريب الفريق الاتفاقي وقدم تحت قيادته أرقاماً مميزة.
كما سبق لمبولحي خوض أكثر من تجربة احترافية أوروبية؛ أبرزها مارسيليا وستاد رين الفرنسيان وأنطاليا سبور التركي.
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