رأسية حجازي تهدي الاتحاد نقاط الرائد

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
نجح فريق الاتحاد في تحقيق فوز صعب على نظيره الرائد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
🎥 هدف الاتحاد الأول
⚽️ أحمد حجازي
#️⃣ #الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/ukEkw7UJnU
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 9, 2022
سجل هدف الاتحاد الوحيد المدافع المصري المتألق أحمد حجازي في الدقيقة (66) من عمر المواجهة.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة (7) في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الرائد عند (3) نقاط في المركز العاشر.