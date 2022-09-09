الرياضة

رأسية حجازي تهدي الاتحاد نقاط الرائد

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1444 هـ       9 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

نجح  فريق الاتحاد في تحقيق فوز صعب على نظيره الرائد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

 سجل  هدف الاتحاد الوحيد المدافع المصري المتألق أحمد حجازي في الدقيقة (66) من عمر المواجهة.

بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة (7) في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الرائد عند (3) نقاط في المركز العاشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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