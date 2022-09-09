الرياضة

الاتفاق يتخطى الباطن بثلاثية نظيفة

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1444 هـ       9 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
فاز فريق الاتفاق مساء اليوم على ضيفه فريق الباطن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الدمام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

افتتحَ أهداف الاتفاق اللاعب البرازيلي فيتينيو في الدقيقة 66، وأضاف زميله نياكاتي الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل تركي الظفيري هدف الاتفاق الثالث بالخطأ في مرمى فريقه الباطن عند الدقيقة 90+5.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 4 نقاط، وارتقى للمركز السابع، فيما ظل الباطن بدون نقاط في المركز الأخير.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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