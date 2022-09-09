الاتفاق يتخطى الباطن بثلاثية نظيفة

الدمام- البلاد
فاز فريق الاتفاق مساء اليوم على ضيفه فريق الباطن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الدمام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
🎥 هدف الاتفاق الأول
⚽️ فيتينيو
#️⃣ #الاتفاق_الباطن pic.twitter.com/jGGWPN3FsI
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 9, 2022
افتتحَ أهداف الاتفاق اللاعب البرازيلي فيتينيو في الدقيقة 66، وأضاف زميله نياكاتي الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل تركي الظفيري هدف الاتفاق الثالث بالخطأ في مرمى فريقه الباطن عند الدقيقة 90+5.
🎥 هدف الاتفاق الثاني
⚽️ يوسف نياكاتي
#️⃣ #الاتفاق_الباطن pic.twitter.com/gIyPkdXQFy
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 9, 2022
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 4 نقاط، وارتقى للمركز السابع، فيما ظل الباطن بدون نقاط في المركز الأخير.
🎥 هدف الاتفاق الثالث
❌ بالخطأ في مرماه
#️⃣ #الاتفاق_الباطن pic.twitter.com/IsSb3YSw8D
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 9, 2022