أطعمة يجب تجنبها تمامًا لخسارة دهون البطن

تكشف الإحصائيات أن التخلص من الدهون الزائدة حول البطن أمر صعب لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تتخلى عنها عند محاولة إنقاص دهون البطن

1. السكر:

تسمى دهون البطن أيضًا بالدهون العنيدة لأنه حتى مع اتباع نظام غذائي صارم وممارسة الرياضة ، فإنها تظل كما هي!

الإفراط في تناول السكر هو أحد الأسباب الرئيسية لتراكم هذا النوع من الدهون المستعصية.

عندما تستهلك السكر ، فإنه يدخل في مجرى الدم ويحفز إفراز الأنسولين.

يزيل هذا الهرمون الجلوكوز الزائد من الدم ويسهل تحويل الجلوكوز إلى دهون ، والتي يتم تخزينها بعيدًا في خلايا الجسم لاستخدامها لاحقًا.

يزيد السكر أيضًا من الالتهابات في الجسم ، مما يجعل من الصعب للغاية إذابة الدهون.

الخطوة الأولى لفقدان الوزن ، وشد البطن ، والحصول على صحة عامة بشكل عام هي التخلي عن السكر المكرر والتخلص من السكر المضاف من الأطعمة المصنعة مثل البسكويت ، المعجنات ، المافن ، حبوب الإفطار ، إلخ.

2. الدهون المشبعة:

الدهون المشبعة هو أحد مكونات خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم يطلبون منا الابتعاد عنه.

الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة ضارة بصحتك لأنها تزيد من كمية الكوليسترول الضار ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

الدهون المشبعة محظور في العديد من البلدان بسبب آثاره الضارة.

وإذا كنت تحاول إنقاص دهون البطن ، فتجنب الدهون المتحولة لأنها تمتلك القدرة على تعبئة الدهون من مناطق أخرى من الجسم باتجاه منطقة البطن!

يوجد تلك الدهون بشكل شائع في البطاطس المقلية والمعجنات والبيتزا والبسكويت والأطعمة المخبوزة ناهيك عن الوجبات السريعة.

3. الأطعمة التي تسبب الالتهاب:

يقول الخبراء أن هناك صلة مباشرة بين الالتهاب المزمن ودهون البطن.

اكتشف الأطباء أن الالتهاب المستمر يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 والتهاب المفاصل وحتى الاكتئاب.

عندما يعاني الجسم من الالتهابات والتوتر ، يكون موقع التخزين المفضل للدهون حول منطقة البطن.

تم العثور على الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة والزيوت المكررة والأطعمة المقلية والسكر والسمن النباتي لزيادة الالتهابات في الجسم ، بينما يمكن أن تقلل الخضروات الورقية والمكسرات وزيت الزيتون والدهون الصحية من الأسماك مثل التونة والسلمون وحتى الطماطم من الالتهابات.

4. المشروبات المحلاة:

المشروبات الرياضية ، وعصائر الفاكهة المعلبة ، والمشروبات الغازية ، والكولا ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تحتوي على كمية مجنونة من السكر ، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستهلكونها يوميًا يعانون من دهون البطن العنيدة.

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكر ، والسعرات الحرارية الفارغة ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة ، وزيادة إفراز الأنسولين ، وتعزيز تخزين الدهون في الجسم ، بما في ذلك منطقة البطن.

يعد التخلص من المشروبات المحلاة والمشروبات السكرية أسهل طريقة لخفض السعرات الحرارية الزائدة والوصول إلى نقص في السعرات الحرارية لفقدان الوزن ودهون البطن.