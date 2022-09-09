هناك سبب يطلب منك زيادة استهلاكك اليومي من البروتين ويوافق معظمهم بالإجماع على أن البيض مصدر واضح خاصة عندما يتعلق الأمر بحرق الدهون الزائدة

بالنسبة لأولئك الذين لا يأكلون البيض كثيرًا نضع قائمة بستة أطعمة تحتوي على بروتين أكثر من البيض

1. زبدة الفول السوداني:

نقدم طريقة غير مكلفة ولكنها لذيذة للغاية للحصول على البروتين في خبزك البني اليومي – زبدة الفول السوداني! خاصة إذا كانت محلية الصنع ، يمكنك التأكد من عدم وجود محتوى سكر مضاف.

هناك الكثير من الدهون الصحية إلى جانب المعادن مثل النحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم بالإضافة إلى فيتامين E و B3 و B6 وحتى الزنك في زبدة الفول السوداني.

مع وجود العديد من العناصر الغذائية المعبأة في هذه الوجبة اللذيذة ، عليك أن تحل محل الأطعمة غير الصحية مثل المربى والمربى والشوكولاتة والتحول إلى زبدة الفول السوداني التي يمكن أن تعطي ما يصل إلى 23 جرامًا من البروتين في 1 ملعقة كبيرة بإجمالي 189 سعرة حرارية.

تحتوي زبدة الفول السوداني أيضًا على حمض أميني يسمى التربتوفان يساعدك على النوم بالزبدة.

زبدة الفول السوداني هي أيضًا بروتين نباتي رائع ، ومفيد في بناء العضلات

2. الحمص:

الحمص ، وهو مصدر جيد للبروتين ومفيد لفقدان الوزن.

أظهرت دراسة أجريت أن الأشخاص الذين يتناولون الحمص بشكل منتظم لديهم قياس أصغر لخصرهم.

100 جرام من الحمص تحتوي على 7.9 جرام من البروتين ، مع 160 سعرة حرارية.

3. البازلاء الخضراء:

متوفرة طوال العام ، في شكل مجمّد ، البازلاء الخضراء منخفضة السعرات الحرارية ومع ذلك تحتوي على كمية من البروتين حتى ذلك الحين.

يمكن أن يحتوي نصف كوب من البازلاء الخضراء الطازجة أو المجمدة على ما يصل إلى 4 جرام من البروتين ، مع 12 جرامًا فقط من الكربوهيدرات ، وكل ذلك في حدود 60 سعرًا حراريًا.

4. الزبادي اليوناني:

ليس الزبادي المنكه ، ولكن النوع العادي من الزبادي اليوناني غني بالبروتين ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويضمن حصولك على نوم جيد ليلاً.

يمكنك الحصول على ما يصل إلى 15 جرامًا من البروتين الخالي من الدهون لكل 100 جرام أيضًا جرعة جيدة من البروبيوتيك ، مطروحًا منه السعرات الحرارية الزائدة.

5. بذور اليقطين:

بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بإضافة بذور اليقطين إلى كل شيء يأكلونه – من العصائر إلى الجرانولا إلى الشوفان الملفوف.

يمكن تحميص هذه البذور واستهلاكها كوجبة خفيفة بمفردها.

بفضل محتواها العالي من البروتين والألياف ، يمكن لحفنة من بذور اليقطين أن تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة وتزيد من عملية التمثيل الغذائي.

يمكن أن يحتوي ربع كوب من بذور اليقطين على ما يصل إلى 10 جم من البروتين ، مع نسبة دهون تبلغ 16 جم ، وعدد السعرات الحرارية 180 جم.