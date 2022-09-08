20 اتفاقية حصيلة منتدى المحتوى المحلي

الرياض – البلاد

بحصيلة طموحة لتعزيز المنتج الوطني، شهدَ منتدى المحتوى المحلي في يومه الثاني (الأخير)، عقد 3 جلسات حوارية، و4 ورش عمل، و8 مشاركات فردية، وتوقيع 10 اتفاقيات تعاون لتنمية المحتوى المحلي وتطويره في عدد من القطاعات، تضاف عشرة اتفاقيات تم توقيعها في اليوم الأول مع عدد من الجهات والشركات لتعزيز نسبة المحتوى المحلي لدعم المنتج الوطني في التنمية من خلال هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

واستعرضت أولى جلسات اليوم الثاني الإنجازات والتجارب الناجحة في تنمية المحتوى المحلي للشركات الأعضاء في مجلس تنسيق المحتوى المحلي، أما الجلسة الثانية فقد أكد فيها المشاركون أن المحتوى المحلي يؤدي دوراً واضحاً في إبراز القطاعات والفرص الواعدة لرواد الأعمال في تنمية المحتوى المحلي، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامهم، كما ركَّز المشاركون خلال حديثهم على نقل المعرفة بأهمية المشاركة الوطنية من قبل الجهات في الفرص الواعدة التي تسهم في نمو المحتوى المحلي.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان أثر المحتوى المحلي في تعزيز متانة سلاسل الإمداد، وتناولت أهمية المحتوى في تمكين سلاسل الإمداد بالإضافة إلى ارتباط المحتوى المحلي باستدامة المنتجات والخدمات.

وعلى مستوى الورش قدَّمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ورشتي عمل حول المحتوى المحلي وأثره على الاستدامة الاقتصادية، وأدوات المحتوى المحلي، فيما قدَّمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورشة عن دور الابتكار في تنمية المحتوى المحلي، كما قدَّمت وزارة الاستثمار رحلة المستثمر، وشاركت سابك بورشة عمل عن كيفية إنشاء برنامج للمحتوى المحلي.

وبالنسبة للاتفاقيات تطوير المحتوى المحلي، فقد شملت صندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمركز الوطني للفعاليات، وشركة صدارة للكيمائيات، وشركة سدير فارما، كما وَقَّعَت الخطوط السعودية للشحن اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، ووَقَّعَت شركة طيران السعودية الخاص اتفاقية مع شركة السلام، واتفاقية مع شركة التنفيذي، واتفاقية مع الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين شركة هواوي وشركة FTI للاستشارات.

ويهدف منتدى المحتوى المحلي إلى رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وإبراز قصص النجاح، وإيجاد منصة مركزية لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى نقل المعرفة حول تنمية المحتوى المحلي بين الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وجذب أفضل الممارسات العالمية.