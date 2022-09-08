وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية .. وتشارلز يصبح ملكًا لبريطانيا

البلاد : وكالات

قال قصر باكنجهام اليوم الخميس إن الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، توفيت عن 96 عاما.

وأضاف قصر باكنجهام في بيان “توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم”.

وجاء في البيان “الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا”.

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وأشارت العائلة الملكية إلى تشارلز كملك في إعلان وفاة الملكة إليزابيث. كما أشارت تغريدة العائلة الملكية إلى زوجته كاميلا على أنها ملكة.

وباعتباره وريثًا واضحًا منذ أن كان في الثالثة من عمره، فقد كان الوريث الأطول للعرش في التاريخ البريطاني.

ولدى تشارلز خيار اتخاذ أي اسم يريده لعهده كملك. على سبيل المثال، الاسم الحقيقي للملك جورج السادس كان في الواقع ألبرت.

وكان تشارلز قد تولى بالفعل بعض التزامات الملكة خلال العام الجاري بعدما أصبحت صحتها مصدر قلق كاف لها لإلغاء بعض التزاماتها، بما في ذلك افتتاح الدولة للبرلمان.