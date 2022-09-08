وزير العدل يصدر قراراً بإنشاء وحدة لخدمة السجناء

جدة : البلاد

أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”، لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء.

ويهدف قرار معالي الوزير لإيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيمياً لوكالة الوزارة للشؤون القضائية، لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.

وعملت الوزارة على تفعيل المحاكمة عن بعد بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، التي تتيح إجراءات التقاضي دون الحاجة لنقل السجناء إلى المحكمة في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي.

وأتاحت وزارة العدل إصدار الوكالات الإلكترونية في معظم سجون المملكة، عبر جهاز الخدمة الذاتية والاتصال المرئي مع كتاب العدل، وذلك طوال أوقات العمل الرسمية.