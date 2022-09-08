مليار ريال لأراض صناعية برأس الخير

الجبيل الصناعية – البلاد

وقعّت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية أمس، اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة مليار ومئة وثمانين مليون ريال، وذلك لتخصيص أرض صناعية في مدينة رأس الخير الصناعية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة رأس الخير المهندس أحمد حسن لإنشاء وتشغيل مصنع لصهر وسبك النحاس بمساحة ٢٥٠,٠٠٠ متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف طن سنوياً وتوفير 1070 وظيفة مباشرة عند بدء التشغيل التجاري.

يذكر أن مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية تحتضن العديد من المصانع التي تحتاج إلى أعمال صبّ النحاس في الأعمال التشغيلية إضافة إلى قطاع الغيار التي تعتمد على الصناعات النحاسية.