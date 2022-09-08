الرياضة متذرعا بعدم التأقلم وظروفه الأسرية.. ميشايل يفاوض الهلال لفسخ عقده وديا

جدة – هلال سلمان تحدثت ميديا برازيلية عن رغبة ميشايل ديلغادو لاعب الهلال بفسخ عقده مع النادي العاصمي بطريقة ودية والعودة إلى بلاده، حيث تذرع اللاعب بصعوبة تأقلمه مع الحياة في الرياض، بالإضافة إلى ظروفه الأسرية. ويرتبط ميشايل بعقد مع الهلال حتى عام 2025، لكن لاعب فلامنغو السابق ينوي فسخ ذلك العقد من أجل العودة إلى البرازيل، خصوصا في ظل اهتمام عدد من الأندية بالظفر بخدماته. وكان ميشايل قد أثار جدلا كبيرا قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث انتشرت أنباء عن رغبته بالبقاء في البرازيل وفسخ عقده مع الهلال، وتحدث حينها عن وجود زميل له بالفريق لا يطيق وجوده ولا يتحدث معه، كما أكد أن حاجز اللغة لعب دورا في عدم تأقلمه مع بقية زملائه، خصوصا أنه لا يجيد الإنجليزية، ليعود بعدها ويبدأ الموسم بإصابة عضلية أبعدته عن أول مباراتين في الدوري، قبل أن يشارك بديلا في اللقاء الأخير أمام الفتح.