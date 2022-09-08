فيصل بن سلمان يتفقد مركز “تمكن” للتوحد

المدينة المنورة : البلاد

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بجولة تفقدية لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة، أحد مبادرات جمعية المدينة للتوحد، والذي يقدم العديد من الخدمات الشاملة والمتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، للحد من الصعوبات التي قد تواجههم وتحسين مستوى جودة المعيشة لهم.

وخلال الجولة، تفقد سموه عدداً من المرافق والخدمات الموجودة في المركز، الذي يُعد أول مركز شامل على مستوى المنطقة يُقدم الخدمات العلاجية المتكاملة لذوي التوحد وذلك بمشاركة الهيئة الملكية في ينبع، وشركاء التأسيس (شركات أرامكو السعودية وسابك).

كما اطّلع سموه على منظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز والتي تشمل العيادات العلاجية والفصول التعليمية والتأهيلية والتدخل المبكر، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج النفسي، وتحليل السلوك التطبيقي، والعلاج الوظيفي، والتعليم الخاص والتأهيل المهني، من خلال اخصائيين مؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية ، وبإشراف مؤسسة عالمية صحية متخصصة في علاج اضطراب طيف التوحد لضمان توطين المعرفة للكوادر الوطنية، إضافة لما يقدمه المركز من تدريب مستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للطفل داخل وخارج المنزل.

وخلال الزيارة، أشاد الأمير فيصل بن سلمان، بالمركز والخدمات التي يقدمها لأسر ذوي التوحد، والذي أصبح واقعاً ملموساً لرعايتهم وتأهيليهم، وصنع حضوراً مميزاً لخدمة أطفال التوحد بمساندة وتفاعل الشركات الداعمة في ظل استمرار الثقة التي يحظى بها مركز تمكّن كمنظومة مؤتمنة على مستقبل هؤلاء الأطفال.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد عباس، أن مركز تمكن الشامل للتوحد يقدم خدماته لـ 226 طفلاً من الذكور والإناث خلال العام الجاري 1444هـ ، وبلغ مجموع المستفيدين منذ تدشينه العام الماضي أكثر من 280 طفل، في حين قدم المركز خدماته الصيفية لأكثر من 40 مستفيد، مشيراً إلى أن المركز هو إحدى المبادرات التنموية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة وخاصة لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد، سعياً لتقديم أفصل الخدمات لهم بما يمكنهم بمشيئة الله من الاندماج بالمجتمع والحصول على فرص التعليم والعمل المناسبة لهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم.