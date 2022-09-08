عادات للقهوة تساعد على إنقاص الوزن

يعزز الكافيين عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

كما أنه يعمل كمثبط للشهية مما يعني أنك ستشعر بآلام جوع أقل خلال اليوم ، ويقلل من آلام وتشنجات العضلات بعد التمرين ، وهو مشروب ممتاز قبل التمرين يمنحك الطاقة لممارسة الرياضة والتمارين الشاقة في صالة الألعاب الرياضية.

1. تناوليها سوداء:

عندما تتجنب إضافة السكر والحليب والأشياء الأخرى إلى القهوة وتتركها سوداء – يصبح مشروبًا خاليًا من السعرات الحرارية تقريبًا.

يحفز الكافيين وحمض الكلوروجينيك الموجودان في القهوة السوداء عملية التمثيل الغذائي ويسرعان من فقدان الوزن.

2. تجنب المقشدة والقشدة الثقيلة:

لا شك أن مذاق القهوة أفضل بكثير مع المبيض والكريمة الثقيلة وإضافة أشياء لذيذة من هذا القبيل ، ولكن مع هذه الإضافات ، يرتفع عدد السعرات الحرارية للقهوة ، ولم يعد وزنها ثابتًا- مشروب صديق للخسارة.

3. لا تتناوله أولاً في الصباح:

تقول الدراسات أنه من الأفضل تناول القهوة مع وجبة الإفطار لأن القهوة تميل إلى تحفيز إنتاج الحمض في المعدة ، ومع عدم وجود الطعام ، يمكن أن يؤدي هذا الحمض الزائد إلى إتلاف بطانة المعدة مع ارتفاع مستويات الكورتيزول.

4. قلل من تناول كوبين إلى 3 أكواب:

يعمل محتوى الكافيين في القهوة كمدر للبول خفيف وهذا هو السبب في أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

قلل من تناول الكافيين إلى كوبين أو 3 أكواب في اليوم.

5. تناولها قبل النوم بست ساعات على الأقل:

تقول الأبحاث أن محتوى الكافيين من فنجان واحد من القهوة يمكن أن يبقي الشخص مستيقظًا لمدة تصل إلى 6 ساعات.

لإنقاص الوزن بنجاح ، من المهم اتباع عادات نوم سليمة ، كما أن الحصول على 7 ساعات من النوم المتواصل هو جزء من هذه النظافة.

والكافيين الذي يمكن أن يبقيك مستيقظًا لمدة تصل إلى 6 ساعات يمكن أن يمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً ، لذا تأكد دائمًا من تناول فنجان القهوة الأخير قبل الساعة 6 مساءً.