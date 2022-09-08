شاهد.. أهداف مباراة ليفربول ونابولي 4-1

تعرض ليفربول إلى هزيمة مفاجئة في ميدان نابولي بأربعة أهداف مقابل واحد سهرة الأربعاء في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وتذيل النادي السكاوزي الإنجليزي المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا بصفر نقاط، في حين نابولي تصدر المجموعة رفقة أياكس الفائز ضد رينغرز 3-0.

سجّل أهداف نابولي ضد ليفربول كل من بيوتر زيلينسكي بالدقيقتين 5 و47، ثم أنغويسا (31) وجيوفاني سيميوني (44). فيما سجل لويس دياز هدف الريدز (49).

وتوالت النتائج السلبية لليفربول في الفترة الأخيرة، بعد أن خسر مباراة ديربي إنجلترا الكبير أمام مانشستر يونايتد 1-2 مطلع الأسبوع الماضي في البريميرليغ.

شاهد أهداف ليفربول ونابولي 4-1