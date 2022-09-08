الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة ليفربول ونابولي 4-1

محمد ابو الوفاaccess_time12 / صفر / 1444 هـ       8 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ليفربول ونابولي

تعرض ليفربول إلى هزيمة مفاجئة في ميدان نابولي بأربعة أهداف مقابل واحد سهرة الأربعاء في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

 

وتذيل النادي السكاوزي الإنجليزي المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا بصفر نقاط، في حين نابولي تصدر المجموعة رفقة أياكس الفائز ضد رينغرز 3-0.

 

 

سجّل أهداف نابولي ضد ليفربول كل من بيوتر زيلينسكي بالدقيقتين 5 و47، ثم أنغويسا (31) وجيوفاني سيميوني (44). فيما سجل لويس دياز هدف الريدز (49).

 

وتوالت النتائج السلبية لليفربول في الفترة الأخيرة، بعد أن خسر مباراة ديربي إنجلترا الكبير أمام مانشستر يونايتد 1-2 مطلع الأسبوع الماضي في البريميرليغ.

 

شاهد أهداف ليفربول ونابولي 4-1

 

m.abo.elwafa

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