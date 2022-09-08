شاهد.. أهداف مباراة ليفربول ونابولي 4-1

تعرض ليفربول إلى هزيمة مفاجئة في ميدان نابولي بأربعة أهداف مقابل واحد سهرة الأربعاء في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.
وتذيل النادي السكاوزي الإنجليزي المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا بصفر نقاط، في حين نابولي تصدر المجموعة رفقة أياكس الفائز ضد رينغرز 3-0.
طارق ذياب : أسوأ مباراة لليفربول في عهد كلوب#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/a2cmcrplIa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 7, 2022
سجّل أهداف نابولي ضد ليفربول كل من بيوتر زيلينسكي بالدقيقتين 5 و47، ثم أنغويسا (31) وجيوفاني سيميوني (44). فيما سجل لويس دياز هدف الريدز (49).
وتوالت النتائج السلبية لليفربول في الفترة الأخيرة، بعد أن خسر مباراة ديربي إنجلترا الكبير أمام مانشستر يونايتد 1-2 مطلع الأسبوع الماضي في البريميرليغ.
شاهد أهداف ليفربول ونابولي 4-1