شاهد.. أهداف مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان 2-0

عاد بايرن ميونيخ الألماني من ميدان إنتر ميلان الإيطالي سهرة الأربعاء، بانتصار 2-0 في إطار الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “جيوزيبي مياتزا” معقل إنتر ميلان بمدينة ميلانو، أمام نحو 70 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الفرنسي كليمنت توربين.

سجّل هدفي بايرن ميونيخ أمام إنتر ميلان كل من الألماني ليروي ساني في الدقيقة 25، ومدافع الإنتر دانيلو دامبروزيو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66.

وحلّ بايرن ميونيخ وصيفًا بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بواقع 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف المتصدر برشلونة الفائز بدوره أمام بلزن التشيكي 5-1.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وإنتر ميلان 2-0