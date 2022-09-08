سعوديات يكافحن سوسة النخيل بالتقنية

الرياض ـ البلاد

نجحت أربع طالبات من كلية الهندسة بجامعة الأمير محمد بن فهد، في ابتكار نظام إلكتروني فريد من نوعه يساعد المزارعين على اكتشاف سوسة النخيل الحمراء بكل سهولة، وهو الأمر الذي يسهم في جودة منتجات النخيل وتعزيز لقدرات المملكة في مكافحة الآفات الزراعية المختلفة.

وشاركت الطالبات: شروق فلاتة، ورزان الزين، وحنين القريشي، وندى بالطير، في ابتكار النظام الإلكتروني كمشروع تخرج.

وقالت الطالبة شروق فلاتة خريجة هندسة كهربائية: عملنا في مشروع التخرج على ابتكار نظام إلكتروني لإيجاد حلول لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وهي آفة منتشرة بمزارع المملكة، حيث يعمل النظام على اصطياد طور الحشرة البالغة وطور اليرقة، عن طريق مصائد الموزعة بالمزرعة بالكامل، بحيث نستطيع معرفة من كل مصيدة كم عدد السوس بداخلها ودرجة الحرارة والرطوبة وهذه المعلومات تكون متوافرة ومخزّنة على السحابة الالكترونية.



وأضافت: أهم ميزة لهذا الابتكار أنه صديق للبيئة حيث إنه يعمل على الطاقة الشمسية لإعادة شحن البطاريات. وشكرت الطالبة شروق فلاتة جامعة الأمير محمد بن فهد على دعمها الدائم لنا، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، على توفير الخدمات والمزارع لإجراء الاختبارات والتجارب على أرض الواقع.