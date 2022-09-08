الرياضة سانتي مينا مطالب بالمثول أمام المحكمة الخميس.. ومخاوف من فراره

جدة – هلال سلمان أجلت محكمة ألميريا استدعاء لاعب فريق الشباب، سانتي مينا، إلى يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر، بعد أن كان مقررا في وقت سابق مثوله أمام المحكمة اليوم الخميس، حيث سيخضع للجلسة الثالثة من محاكمته في قضية الاغتصاب. وسيكون سانتي مينا مضطرا للمثول أمام المحكمة بناء على طلب النيابة الخاصة، ووفقًا لما أوردته محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA)، سيحدد في الأيام المقبلة ما إذا كان حضور الأطراف المعنية في جلسة الاستماع، شخصيا أو إلكترونيا، موضحة أن الجلسة ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام. واعتبر المدعي العام أن انتقال سانتي مينا للعب في الدوري السعودي يعني “زيادة مقلقة في خطر الفرار من العدالة”. وقضت محكمة ألميريا بإدانة سانتي مينا، بالسجن 4 سنوات، بينما كانت النيابة تطالب بسجنه 8 سنوات والنيابة الخاصة 9 سنوات ونصف السنة، بسبب الاعتداء الجنسي، مع أمره بالابتعاد لمسافة 500 متر على الأقل من الضحية لمدة 12 عاماً ودفع تعويض قدره 50 ألف يورو.