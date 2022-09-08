تدشين كود البناء الخليجي الموحد

البلاد : متابعات

دشّن أصحاب المعالي والوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس خلال اجتماعهم الخامس والعشرين، المنعقد اليوم، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان -رئيس الدورة الحالية- الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور أصحاب المعالي والوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، كود البناء الخليجي الموحد .

وثمن الوزراء المشاركون الدعم والتوجيه من أصحاب الجلالة والسمو قاده دول المجلس -حفظهم الله-، للارتقاء بمسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك وتطويره، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز مكتسبات المجلس.

ويأتي تدشين كود البناء الخليجي، الذي تم اعتماده من قبل مقام المجلس الوزاري الموقّر بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز التنسيق في المجال البلدي الخليجي .

وناقش أصحاب المعالي الوزراء عدداً من الموضوعات المشتركة الهامة في المجال البلدي، في مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى الموقر في الدورات السابقة في ما يخص المجال البلدي، بالأخص استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في ما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي و تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.