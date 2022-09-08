الوحدة يتخطى أبها بالنيران الصديقة

متابعة- محمود العوضي تصوير- عبدالعزيز المتعاني استعاد فريق الوحدة بعض التوازن والثقة، وحقق أول انتصار على أرضه وبين جماهيره؛ حيث فاز على ضيفه فريق أبها، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

🎥 هدف الوحدة الأول

❌ خطأ في مرماه

#️⃣ #الوحدة_أبها pic.twitter.com/raRRWcsCsw — دوري روشن السعودي (@SPL) September 8, 2022

جاء هدف فوز الوحدة في الدقيقة 49 من زمن اللقاء، وذلك عن طريق لاعب أبها سعد ناطق بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة، أودع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط.