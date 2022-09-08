الرياضة

الوحدة يتخطى أبها بالنيران الصديقة

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1444 هـ       8 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- عبدالعزيز المتعاني

استعاد فريق الوحدة بعض التوازن والثقة، وحقق أول انتصار على أرضه وبين جماهيره؛ حيث فاز على ضيفه

فريق أبها، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

 

 

جاء هدف فوز الوحدة في الدقيقة 49 من زمن اللقاء، وذلك عن طريق لاعب أبها سعد ناطق بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة، أودع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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