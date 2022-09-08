“المساحة الجيولوجية”: الهزة الأرضية في الباحة بسبب تأثير قوى الشد

البلاد : متابعات

أرجع المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل سبب حدوث الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة الباحة إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، والتي ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة وغيرها بالمملكة، مما يتسبب في إعادة تنشيط الفوالق المتواجدة بالقشرة الأرضية لتلك المناطق مسببة حدوث مثل هذه الهزة.

وأوضح أبا الخيل أنه من الطبيعي أن تحدث هزات أرضية ويشعر بها سكان المنطقة نظراً لقربها من المناطق السكنية وعمقها الضحل، مضيفاً أنه لا يتوقع حدوث أية خسائر لا قدر الله بسبب صغر قوتها الزلزالية على مقياس ريختر.

وأكد بأن فريق متخصص من مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة توجه فورًا للوقوف على موقع الهزة وإجراء الاستبيان لمعرفة مدى أثر هذه الهزة على المنشآت في القرى والمدن المجاورة لبؤرة الهزة، ولإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعداد التقرير الفني بالنشاط الزلزالي الحديث والتاريخي لهذه المنطقة.

وأفاد بأن هذه المنطقة سبق وأن تعرضت لحدوث نشاط زلزالي صغير من حيث القوة الزلزالية.