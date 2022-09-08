الرياضة

الشباب يكرم وفادة الطائي برباعية

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1444 هـ       8 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

متابعة- محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي

واصل فريق الشباب عروضه الرائعة وتصدر دوري روشن السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة، وذلك بعد ما أكرم وفادة ضيفه فريق الطائي برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها جوانكا(د70،27) وآرون بوبيندزا( د62) وكارلوس جونيور(د82).

أقيم اللقاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

بتلك النتيجة، يتصدر الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط. من 3 جولات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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