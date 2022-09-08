الشباب يكرم وفادة الطائي برباعية

متابعة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي
واصل فريق الشباب عروضه الرائعة وتصدر دوري روشن السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة، وذلك بعد ما أكرم وفادة ضيفه فريق الطائي برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها جوانكا(د70،27) وآرون بوبيندزا( د62) وكارلوس جونيور(د82).
أقيم اللقاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.
بتلك النتيجة، يتصدر الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط. من 3 جولات.
🎥 صاروخية شبابية 🤩
⚽️ جوانكا
#️⃣ #الشباب_الطائي pic.twitter.com/GlUOaDVTXo
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 8, 2022
🎥 رباعيّة شبابيّة 🤩
⚽️ كارلوس جونيور
#️⃣ #الشباب_الطائي pic.twitter.com/Y09xA2Txis
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 8, 2022