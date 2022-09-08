أطعمة تساهم في زيادة الوزن

بينما نميل إلى ربط أي شيء بـ “الدهون” المكتوبة عليه كطعام عالي السعرات الحرارية ، إلا أن هناك بعض الأطعمة الأخرى التي تساهم بطريقة أكثر أهمية في إضافة الكثير من السعرات الحرارية ، معظمها فارغ ، أي خالية من أي القيمة الغذائية ، وهذا هو السبب في أنها تساهم في تخزين الدهون أكثر من غيرها.

1. المارجرين:

مصنوع من الزيوت النباتية ، وهو مرتفع للغاية في السعرات الحرارية ، وهناك اعتقاد خاطئ بأن استبدال الزبدة بالسمن خيار صحي لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ، ولكن الحقيقة هي أن المارجرين مصنوع من الزيوت النباتية والملح ، والمستحلبات التي يمكن أن تزيد من الالتهابات في الجسم ، وتؤدي إلى دهون البطن.

2. البيتزا:

إنها واحدة من أشهر الوجبات السريعة في جميع أنحاء العالم.

لذلك ، من الأفضل الاحتفاظ بالبيتزا لأيام الغش لأنها مصنوعة من الدقيق المكرر والدهون غير الصحية والصوديوم – وكلها تعزز زيادة الوزن.

3. الآيس كريم:

من السهل تخمين لماذا نطلب منك الابتعاد عن الآيس كريم والحلويات المجمدة – فالأمر كله يتعلق بالسكر والسعرات الحرارية فيها.

4. البطاطس المقلية:

إذا كنت تحاول الحصول على صحة جيدة وخسارة الوزن ، فتجنب البطاطس المقلية ، لأن نسبة الدهون العالية والسعرات الحرارية الفارغة تتراكم وتجعل التخلص من الوزن الزائد أمرًا صعبًا.

كشفت دراسة جديدة أيضًا أن البطاطس المقلية المنتجة صناعياً قد تحتوي على مركب يسمى “الأكريلاميد” ، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

5. رقائق البطاطس:

رقائق البطاطس ليست على ما يرام ، ولا حتى تلك المخبوزة لأنه عندما يتم خبز البطاطس في درجات حرارة عالية للغاية ، فإنها تطلق مركبًا يسمى الأكريلاميد ، والذي قد يسبب السرطان كما ذكرنا سابقًا.

وترتبط مادة الأكريلاميد أيضًا بسمنة البطن.

وجدت الأبحاث أن الرقائق المخبوزة تحتوي عادة على مادة الأكريلاميد أكثر بثلاث مرات من الرقائق المقلية العادية.

لذا ، على الرغم من أن رقائق البطاطس لذيذة للغاية ، إلا أنها خيار سهل للوجبات الخفيفة ، وأفضل رفيق لك عندما تشعر بالملل – تعتبر رقائق البطاطس سيئة للغاية إذا كنت تحاول تقليص حجمها من المنتصف.

6. المربى:

تعتبر مربى الفاكهة هي الأكثر تفضيلاً على الخبز المحمص والخبز ، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأنسولين وتؤدي إلى زيادة الوزن مع الاستخدام المنتظم.

7. المشروبات المحلاة الفوارة:

أي نوع من المشروبات الغازية ضار لفقدان الوزن ، وتحتوي صودا الدايت على كميات كبيرة من المحليات الصناعية ، والتي تعتبر ضارة مثل السكر المكرر.

تتعلق المشروبات الغازية بالسكر والسعرات الحرارية الفارغة ، ولهذا السبب عليك حذفها.

8. البسكويت:

وهو مصنوع من كل شيء مكرر – دقيق وسكر وأيضاً يحتوي على دهون غير مشبعة – وكلها تزيد من دهون البطن والوزن الكلي.

9. الوجبات السريعة:

البرغر والكعك وكل ما يمكنك شراؤه من مطاعم الوجبات السريعة يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات المكررة.

10. الأطعمة المصنعة:

معظمها مصنوع من الدقيق المكرر وتحتوي على مكونات غير صحية ، وليست جيدة لزيادة الوزن أو الصحة العامة.