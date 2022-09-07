5 مواصفات لحقيبة الإسعافات الأولية

الرياض ـ البلاد

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن مواصفات حقيبة الإسعافات الأولية المثالية ،وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن هناك 5 مواصفات ضرورية لتكون الحقيبة مثالية، وهي أن تستوعب جميع الأدوات ، وتحمي المحتويات من الرطوبة ،وتحفظ في مكان آمن وجاف. ويسهل الانتقال بها بين الأمكنة، وتحديث ومراقبة محتوياتها بعد كل استخدام أو مرة في السنة.

يشار إلى أن حقيبة الإسعافات الأولية من الأمور الضروريّة التي يجب اقتناؤها في المنزل والسيارة، فالكثير منا يتعرّض للإصابات وخصوصاً الأطفال، سواءً كانت الإصابات طفيفةً أم بالغة، في المنزل أو الشارع أو الرحلات أو النوادي، وقد تحتاج هذه الإصابات إلى معالجةٍ فوريّة، لذلك يجب توافر مثل هذه الحقيبة في كلّ منزل، ويُفضّل أيضاً اقتناء حقيبة متنقلّة يتم وضعها في السيارة، للاستفادة منها خارج المنزل أو في السفر، وتتوّفر الحقيبة بالصيدليّات بأحجامٍ مختلفة، من خلال هذا الموضوع سنتحدث عن محتويات حقيبة الإسعافات الأوليّة وكيفيّة استخدامها.