324 ألف ريال غرامة المقاولين المخالفين بنجران

نجران ـ البلاد

غرمت أمانة منطقة نجران عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بمبلغ 324.000 ريال تمثلت في (23) مخالفة خلال الـ 70 يوما الماضية وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في إدارة تنسيق المشاريع والبنية التحتية بمواقع مختلفة داخل مدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة ومعاينة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة والجزاءات البلدية حسب المخططات والمواصفات المعتمدة، مشدداً على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية.

من جانبه بين مدير مكتب التنسيق ورخص الحفريات علي محمد آل منصور أن المخالفات المرصودة جرى تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنى التحتية حيال ما جرى رصده من قبل المختصين بالأمانة وذلك في تنفيذ المشاريع دون الالتزام في المواصفات والمقايس الفنية واشتراطات السلامة تمثلت في قص طبقات الإسفلت غير مراعي في ذلك الالتزام بالمواصفات الفنية، وترك الحفر دون ردمها لإعادتها إلى طبيعتها، وعدم إزالة المخلفات والأضرار بعد الانتهاء من العمل.