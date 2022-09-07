تسليم نحو 2900 وحدة سكنية لمستفيدي “سكني” خلال أسبوعين

الرياض- البلاد

كشف برنامج الإسكان “سكني” عن تسليم أكثر من 2,845 وحدة سكنية في مجموعة من المشاريع الموجودة في عدد من مناطق المملكة، بعد الانتهاء من جميع الأعمال واكتمال إيصال الخدمات والبنية التحتية للوحدات، وذلك في إطار حرص البرنامج على تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم.

وقد جرى تسليم 1609 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، داخل مشروع “فلل البيرق” في الدمام ومشروع “مدّ” في ضاحية الواجهة بالدمام، ويقع المشروعان على مساحة تتجاوز 1,186,973 م2، ويتميزان بتصاميم متنوعة بين الفلل والتاون هاوس في بيئة سكن عصرية تلبي رغبات المستفيدين.

وفي منطقة عسير تم تسليم 594 وحدة سكنية في مشروع “فلل الخميس” بخميس مشيط، من أصل 1042 وحدة ستُسلَّم على مراحل، ويُعد المشروع أحد أبرز أعمال الشراكة بين “سكني” والقطاع الخاص في المنطقة لما يوفره من نمط سكني جديد يتناسب ومتطلبات المرحلة، بما يحقق للمستفيدين أعلى درجات الرفاهية بأسعار مناسبة.

أما في منطقة المدينة المنورة، فقد شهدت ينبع انطلاق تسليم الوحدات السكنية بمشروع “لؤلؤة الديار” الذي يشتمل على 1182 وحدة سكنية، إذ بدأ تسليم 530 وحدة سكنية منها، فيما ستُسلَّم البقية تِباعاً حتى استكمال عملية تسليم جميع الوحدات.

وما زالت العاصمة الرياض متصدرة قائمة المدن الأعلى في عمليات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة للمستفيدين، خاصة أنها تحتضن أكبر المشاريع السكنية في المملكة، حيث تم تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع “عمائر الجوهرة” وعددها 112 وحدة بمساحة إجمالية للمشروع بلغت 15,473 م2.

ويؤكِّد نشاط عمليات تسليم الوحدات السكنية في هذه المرحلة نجاح الشراكات التي تم عقدها بين “سكني” والقطاع الخاص والمطورين العقاريين، ما أسهم في جعل أعمال التطوير والإنشاء والتسليم تصبح أسهل وأسرع، وتأتي هذه التسليمات في ظل استراتيجية وطنية كبرى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول، حيث قفزت النسبة خلال فترة زمنية وجيزة من 47% إلى 62% بحسب آخر بيان لـ “البلدية والإسكان”، والمُستهدف هو نسبة تملّك تصل إلى 70% بحلول 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.