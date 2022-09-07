الأخيره

السجن 5 سنوات لمواطن ثلاثيني تحرش بحدث

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1444 هـ       7 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أصدرت المحكمة الجزائية بالخبر حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات ضد مواطن في العقد الثالث من عمره لإقدامه على التحرش بحدث يبلغ من العمر 16 عاماً.

وأنكر المتهم معرفته بالمجني عليه والاعتراف بجريمة التحرش، لتأخذ المحكمة بتسجيل مرئي كدليل رقمي لإثبات إدانة المتهم، وفق ما جاء في نظام الإثبات، لتظهر كاميرات المراقبة المدان وهو يمشي برفقة المجني عليه محاولاً التحرش به.

وقضت المحكمة بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في نظام مكافحة التحرش، فحكمت على المتهم بالسجن 5 سنوات، وإلزامه بنشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته الشخصية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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