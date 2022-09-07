البرهان يطالب السياسيين بالابتعاد عن المؤسسة العسكرية

الخرطوم – البلاد

حذر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان من تدخل السياسيين في المؤسسة العسكرية، مطالبا السياسيين بالابتعاد عنها والاتجاه لتشكيل الحكومة. وشدد البرهان في كلمة ألقاها خلال احتفالات للجيش، أمس (الثلاثاء)، على أن خروج العسكريين من العمل السياسي لا يعني السماح للآخرين أن يفعلوا بالمؤسسة ما يريدون، محذرا من الساعين إلى بث الشقاق داخل مختلف الأجهزة العسكرية، قائلا: “من يعمل على الوقيعة بين الجيش والدعم السريع واهم”، كما شدد على أن المؤسسة العسكرية ستظل موحدة ولن يستطيع أحد تفكيكها. وأضاف: “هناك من يريد القضاء على البلاد ويجب أن نقف موحدين ضدهم”. وأعلن البرهان في وقت سابق أنه سيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع، بعد تشكيل الحكومة التنفيذية.

يذكر أن المؤسسة العسكرية أعلنت سابقاً أنها لن تشارك في الحكم أو الحوار الجاري تحت مظلة الآلية الثلاثية، مشددة في الوقت عينه على دعمها لتلك المساعي من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في البلاد.

ويعيش السودان منذ الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في أكتوبر الماضي (2021)على وقع أزمة سياسية حادة، وخلافات بين المكونين المدني والعسكري، على خلفية استلام الحكم، وتشكيل الحكومة، فيما لم تفلح المساعي التي أطلقتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و”إيقاد”، بالتوصل إلى حل حاسم ينهي هذا الانسداد السياسي.