6 توصيات رئاسية لحل القضايا الخلافية بالعراق

بغداد – البلاد

تمخض اجتماع الرئاسات االعراقية الثلاث والقوى السياسية، أمس (الاثنين)، عن ست توصيات لحل القضايا الخلافية وإنهاء الأزمة، من بينها تشكيل فريق فني لبلورة الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه “استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق”.

وبين أن المجتمعون أكدوا أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني، كما قرروا تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لبلورة الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية، مؤكدين على تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية.

وجدد الاجتماع دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها، كما أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية، ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

من جهته، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إنه “يتعين الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية”، بينما تضمن البيان الدعوة لأن يشمل جدول أعمال الجلسات اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة، وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، كما دعا إلى العودة الفورية لجميع النازحين الذين هجروا من ديارهم.

إلى ذلك، أجرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بابرا ليف مباحثات مع عدد من القادة العراقيين خلال زيارتها للبلاد، تناولت الأزمة السياسية الراهنة والجهود الرامية لحلها. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بحث مع ليف جهود احتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق عدة مبادرات لحوار وطني شامل بين جميع القوى السياسية. وذكر المكتب في بيان أن ليف أكدت خلال اللقاء على دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لجميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة وترسيخ أمن العراق واستقراره.