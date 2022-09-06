مبابي يُذيب جليد “شائعات المشعوذ” مع بوغبا

قلل كيليان مبابي من شائعات تكليف زميله في المنتخب الفرنسي بول بوغبا لمشعوذ معروف لإلحاق الإصابات به وإبعاده عن المشاركة في كأس العالم.

وظهر شقيق بوغبا، ماتياس، في مقطع فيديو بأربع لغات، الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، قال خلاله: إنه سيظهر الوجه الحقيقي لبول بوغبا.

وأوضح ماتياس في مقطع الفيديو أن شقيقه بول استعان بمشعوذ لإلحاق الإصابات في زميله بالمنتخب الفرنسي كيليان مبابي، وأن لديه دلائل قوية.

في حين رد بول بوغبا أن شقيقه يحاول ابتزازه للحصول على المال، وهو أمر فعله عديد المرات في السنوات الماضية بالتعاون مع أصدقاء الطفولة.

وعطفًا على تلك المعطيات، فتحت السلطات الفرنسية السبت الماضي، تحقيقًا رسميًا بعد أن جمعت أدلة تفيد بوجود مخالفات ضد القانون.

مبابي: أثق بكلمة بوغبا ولن تتغير علاقتنا

من جهته، علّق مبابي على القضية قائلًا في مؤتمر صحفي أمس: “لقد اتصل بي بول وشرح باستفاضة ما حدث منذ البداية إلى اليوم الحالي”.

مبابي ظهر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس بالجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

💬 « Je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier », Kylian Mbappé revient sur l'affaire Pogba Suivez la conférence de presse en direct > https://t.co/3lPHWoekOf#PSGJUV pic.twitter.com/2yyjSPGVdP — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 5, 2022

وأضاف مبابي: “إن كان الأمر معلقًا بين شهادة زميلي بوغبا وشهادة شقيقه، فسوف أثق بكلمة زميلي في المنتخب الفرنسي”.

واختتم مبابي (23 عامًا) تصريحاته قائلًا عن بوغبا: “لا أعتقد أن مثل هذه الأمور ستغير من طبيعة علاقتي مع بول بوغبا على أي حال”.

وهذا هو التعليق الأول لمبابي على قضية الأخوين بوغبا منذ اندلاعها الأسبوع الماضي واتخاذها طابع الرسميات من السلطات الفرنسية.

ويتزامل بوغبا نجم يوفنتوس مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في المنتخب الفرنسي منذ 6 سنوات، وحصدا معا مونديال روسيا 2018.

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