لقاء تعريفي لـ”هاكاثون نيوم”

جدة ـ البلاد

نظمت جامعة الملك عبدالعزيز، بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة أمس، فعالية اللقاء التعريفي لهاكاثون أوكساچون نيوم، بالتعاون مع وزارة التعليم الذي يُعنى بالريادة في الابتكار الصناعي .

واشتمل اللقاء على العديد من المحاور المتمثلة في عرض مرئي قصير عن الجامعة ومقدمة (CIE)، بالإضافة لعرض تقديمي تحفيزي للمشاريع المبتكرة، وكذلك إعلان البرنامج التحضيري لمركز الإبداع وريادة الأعمال في الجامعة، وعرض مرئي عن هاكاثون أوكساچون نيوم في الابتكار الصناعي الذي يقام بالتعاون مع وزارة التعليم.

كما شهد اللقاء إقامة حلقة نقاش، أكد خلالها المشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور عبد الله أزهري، أهمية دور ريادة الأعمال في الإسهام بتقدم المملكة.