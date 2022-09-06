لقاء افتراضي لهيئة المسرح

الرياض ـ البلاد

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية بعد غد لقاءً مفتوحاً بعنوان “الأندية الطلابية الجامعية وسبل تفعيلها للإسهام في الحراك المسرحي”، تتحدث خلاله مدير إدارة تطوير المهارات في الهيئة الدكتورة أسماء الخليف عن الأندية الطلابية المتخصصة في قطاع المسرح والفنون الأدائية بالجامعات السعودية وآلية تفعيلها، وكيف تسهم في تطوير وتنمية الحراك المسرحي بالمملكة. ويهدف اللقاء الذي سيقام افتراضياً إلى تطوير القطاع والرقي بالحراك المسرحي السعودي، والتوعية بأهمية المسرح الجامعي وأنديته كرافد مهم للحركة الفنية الثقافية السعودية، ومناقشة وجهات النظر حول تطوير العلاقة بين هيئة المسرح والفنون الأدائية والجامعات والجهات ذات العلاقة.