فنون الطهي تدعم منتجات المزارعين

الرياض ـ البلاد

أقامت هيئة فنون الطهي اللقاء الافتراضي المفتوح تحت عنوان “مفهوم من المزرعة إلى المائدة”، بهدف تقديم نبذة مفهوم من المزرعة إلى المائدة، ومحاولة إيجاد سبل دعم المزارعين المحليين وعرض منتجاتهم الزراعية للمطاعم من خلال الفرص المتاحة، بالإضافة إلى وضع المقترحات والحلول لإبراز التحديات التي تواجههم، وذلك بحضور المختصين والممارسين لفنون الطهي وأصحاب المزارع في المملكة.

وأكد الحضور خلال اللقاء أن تجربة المزرعة والمنتجات شملت عدة عناصر من أبرزها: نماذج تجريبية لمزرعة عمودية في بيئة كاملة التحكم بـ(الحرارة، الرطوبة، الإضاءة، إلخ)، وإنتاج محاصيل نوعية وذات جودة عالية تهدف لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وإنتاج محدود نسبياً لتجربة النظم الزراعية والمحاصيل لاختبار السوق.

واستعرض اللقاء نموذج العمل والأهداف وهي: الشفافية وقيمة بناء علاقة مباشرة ومستدامة مع العملاء من أصحاب المطاعم والطهاة، تعزيز مبدأ “من المزرعة إلى المائدة” وذلك من خلال فهم احتياجات العملاء لتلبية تطلعاتهم وتقديم أعلى جودة للمنتجات، وإمكانية وصول المنتج من المزرعة إلى الطاولة في أقل من ساعة، والحرص على اختيار البذور بكل عناية بحيث تكون ذات جودة عالية وغير معدلة وراثياً وعضوية وزراعتها ضمن أعلى المعايير، ومنع استخدام أي مواد كيمائية، والاعتماد على الطرق العضوية والنظم لتحلية المياه لضمان سلامة وجودة ونكهة المنتج للارتقاء بذائقة العملاء.

وتناول اللقاء تجربة ثقافة المطاعم والتحديات بين الطهاة وإدارة المطعم، وبعض تجارب المشاركة في أسواق المزارعين والتسويق المباشر للمطاعم.

كما تطرق اللقاء لبعض التوصيات المهمة منها: زيادة وعي ملاك المطاعم للانتقال إلى نموذج أكثر شمولية عبر الحملات التسويقية وورش العمل، زيادة المعرفة لدى أصحاب المزارع للارتقاء بخدماتهم ومنتجاتهم لتناسب ذائقة العملاء، تعزيز زيارات أصحاب المطاعم والطهاة إلى المزارع المحلية وأصحابها وتقوية العلاقات بينهم، تفعيل أكبر وأكثر شمولية لأسواق المزارعين بحيث تكون منصة تسويقية تفاعلية، إطلاق المبادرات التي من شأنها تعزيز التنافسية بين المنتجات المحلية من حيث الجودة والسعر.