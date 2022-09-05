فنون الطهي تشارك في مهرجان أقورا العالمي

الرياض ـ البلاد

أختتمت هيئة فنون الطهي امس مشاركتها في مهرجان أقورا “القرية العالمية لفنون الطهي ” الذي استضافته باريس وذلك من خلال 7 أجنحة كرست من خلالها إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجًا ثقافيًّا مميزًا للمملكة، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في ثقافة فنون الطهي السعودي، ونشرها دوليًّا.

كما خصصت الهيئة ثلاثة أجنحة لتفعيل مبادرة عام القهوة السعودية 2022 بطابع تراثي سعودي، تتضمن منصة مخصصة لخبير القهوة يحضّر من خلالها القهوة السعودية بالطريقة التقليدية، وعن تجربة إعدادها، إلى جانب منطقة مخصصة للحِرَف التقليدية تتيح الفرصة للحرفيين السعوديين لإبراز الفنون اليدوية والنقوش السعودية المرتبطة بالقهوة السعودية واختلافها من منطقة لمنطقة في المملكة مثل: الدلة والفناجين.

وفي جناحين مخصصين للطهاة السعوديين؛ قام عدد من الطهاة إلى إعداد أطباق وحلويات سعودية للزوار وتعريفهم بها، ومثلهما جناحان للتمور السعودية تم خلالهما عرض فنون الطهي السعودية من مشتقات التمر، وتم تقديم تجارب فريدة للسياح متخصصة في مجالات متنوعة تتمحور حول الطهي بمشتقات التمور وفنونه؛ لجذبهم وتعريفهم بمنتجات وتراث المملكة الغني كالتمر، الكليجة، المعمول، دبس التمر.