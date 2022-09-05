عرض تاريخي لشراء مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إعلامية صادرة اليوم الاثنين أن رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف يستعد لتقديم عرض تاريخي لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب يومية “ديلي ميل” فإن عائلة غلايزر الأمريكية المالكة للنادي حددت سعر بيع مانشستر يونايتد بقيمة تتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه إسترليني.



وأبدت عائلة غلايزر في وقت سابق من عام 2022 الحالي موافقتها المبدئية على بيع حصص قليلة من بورصة النادي للمستثمرين الراغبين.



ونظّم مشجعو مانشستر يونايتد وقفات احتجاجية مؤخّرًا وأحدثوا أعمال شغب في ملعب الفريق “أولد ترافورد” لإجبار غلايزر على بيع النادي.



ولم يحقق مانشستر يونايتد أي بطولة منذ عام 2017، فيما حصد مسابقة الدوري الإنجليزي آخر مرة عام 2013، وسط غضب من المشجعين.