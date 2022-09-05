شراكة إستراتيجية بين المملكة وسنغافورة

جدة : البلاد

وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مذكرة تعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والحكومة الرقمية، مع وزارة الاتصالات والمعلومات في جمهورية سنغافورة.

ووقّع المذكرة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومن الجانب السنغافوري معالي وزيرة الاتصالات والمعلومات جوزيفين تيو، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان وعددٍ من مسؤولي الجانبين.

وبموجب المذكرة، يشمل التعاون مجالات حول الممارسات والسياسات واللوائح المتعلقة بمجالات التحوّل الرقمي، وتطوير الصناعة الرقمية، ومعايير التشغيل البيني والتقنيات الناشئة، إضافةً إلى تشجيع التعاون في المبادرات المشتركة لتعزيز ودعم نمو الاقتصاد الرقمي والمعايير ذات العلاقة، بما في ذلك المنصات الرقمية، والتوقيعات الرقمية والتوثيق، والسجلات الرقمية القابلة للتحويل، وأطر الفواتير الرقمية.

وعُقد اجتماع موسع مع قادة المبادرات والبرامج الحكومية من الجانبين بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية، بهدف البدء بوضع الخطط التنفيذية للاتفاقية، واستكشاف الفرص في مجالات التعاون الرقمي الحكومي، والاطلاع على التجربة السنغافورية في المجال الرقمي، والحكومة والأمن السيبراني وبناء القدرات في الحكومة الرقمية، وتمكين ثقافة الابتكار.