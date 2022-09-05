رييس جيمس يدير ظهره للملكي ويجدد عقده مع تشيلسي

جدد رييس جيمس (22 عامًا) عقده مع تشيلسي الإنجليزي إلى 2027 – بحسب ما أعلنه النادي اللندني في بيان رسمي اليوم الاثنين.

وطوى تشيلسي صفحة تجديد عقد رييس جيمس، بعد أن حاولت أندية عديدة التعاقد مع اللاعب مؤخّرًا؛ منها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وبحسب مصادر مقرّبة من دوائر نادي تشيلسي، فإن راتب رييس جيمس في العقد الجديد يبلغ قرابة 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وقال اللاعب بعد توقيع العقد: “لقد نشأت في هذا النادي منذ أن كنت في السادسة، أريد مواصلة مسيرتي هنا، أريد الفوز بكل شيء”.

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ويعد رييس جيمس ابنًا من أكاديمية نادي تشيلسي بعد أن ترقّى في الفئات العمرية المختلفة للنادي، وصولًا للفريق الأول عام 2019.

وقد ظهر رييس جيمس بقميص “البلوز” في 128 مباراة مسجّلًا 10 أهداف وصانعًا 20. فيما حصد 3 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2021.