حفل ختامي للدورة الصيفية لحفظ السنة النبوية

مكة المكرمةـ البلاد

أقامت كلية الحرم المكي الشريف، أمس، الحفل الختامي للدورة الصيفية المكثفة لحفظ السنة النبوية بحضور عدد من أصحاب الفضيلة وكلاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور حسن بن أحمد بالبيد، وعدد من الوكلاء والمساعدين وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس بكلية ومعهد الحرم المكي الشريف.

وألقى فضيلة عميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور حسن بن أحمد بالبيد كلمة نوَّه فيها بالجهود التي تبذلها الرئاسة في تطوير التعليم بالحرم المكي الشريف وتجويد مخرجاته، ودورها في تجسيد معاني الوسطية والاعتدال في سائر برامج التعليم بالحرم المكي، مشيدًا بالبرامج والمبادرات غير الصفية التي تقدمها الكلية لطلابها وطالبتها في سبيل تعزيز رسالة الحرمين الشريفين.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للتعريف بالدورة الصيفية المكثفة في حفظ السنة النبوية وأبرز إنجازاتها .

وتأتي الدورة الصيفية المكثفة لحفظ السنة النبوية كرافد تعليمي سنوي تنظمه كلية الحرم المكي الشريف وفق منهجية تعنى بحفظ دواوين السنة النبوية لبناء مخرجات التعليم بالحرم المكي الشريف بناء علميًا رصينًا يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والقيام بدور ريادي في تحقيق رسالة الحرمين الشريفين.