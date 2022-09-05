بركلات الترجيح.. منتخب الجزائر يتجاوز الأخضر ويتأهل لنهائي كأس العرب للناشئين

متابعة – هاني البشر
تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس العرب للناشئين لكرة القدم 2022، بعد فوزه على نظيره المنتخب السعودي في الدور النصف النهائي للبطولة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري.
وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمت تأهل منتخب الجزائر بعد الفوز بنتيجة 5-4.
وينتظر المنتخب الجزائري في الدور النهائي، الفائز من مباراة منتخبي اليمن والمغرب، التي تجمع بينهما مساء اليوم الاثنين.
كانت النسخة الرابعة من كأس العرب للناشئين قد انطلقت في 23 أغسطس الماضي بمشاركة 16 منتخباً.